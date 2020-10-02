Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

TÜRKİYE 02.10.2020, 12:09 02.10.2020, 12:17
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Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

#Tuma Çelik #fezleke #HDP #okunulmazlı
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