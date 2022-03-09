Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık tahliye edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda G.Ç., evdeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı.

Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü R.E.’yi karşısında buldu. R.E., iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.’ye cinsel saldırıda bulundu.

BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

G.Ç.’den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen R.E., olumsuz yanıt alınca bu kez de genç kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.

ÖLDÜĞÜNÜ ZANNEDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

R.E., bir süre daha dövdüğü G.Ç.’yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip, otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği R.E.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Saldırıyı genç kadının ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren R.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken tutuklu sanık, tahliye edildi.

SANIĞIN DURUŞMASI YAPILDI

İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"YARGILAMA BİTMEDİ, SADECE TAHLİYE OLDU"

G.Ç.T'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında "eziyet" suçlamasıyla dava açıldığını söyledi.

Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, "Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.