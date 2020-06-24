Eski komiser yardımcısına 14 yıl FETÖ'den hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz sanık A.Ö'nün gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ'nün yapılanmasında yer alan ve örgütsel toplantılara katıldığı belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 14 yıl 7 ay hapis ve 52 bin 900 lira adli para cezası verdi.