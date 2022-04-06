Eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı
Eski nişanlısına ait otomobil park halindeyken silahla ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE 06.04.2022, 12:20
Konya'nın Meram ilçesindeki Harmancık Mahallesi'nde yaşayan A.D., daha önce nişanlandığı B.B. ile anlaşmazlık yaşayınca ayrıldı.
Dün akşam saatlerinde yaşadığı evin önüne aracını park eden A.D., saldırıya uğradı.
ARACINI KURŞUNLADI
B.B., eski nişanlısı A.D.'ye ait 06 AU 0735 plakalı otomobile park halindeyken, tabancayla 4 el ateş etti. Araçta hasar oluşurken, B.B. de olay yerinden kaçtı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan B.B., polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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