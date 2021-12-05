Eski sevgilisinin evini ateşe verdi

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan M.B.'nin eski sevgilisi olduğu Ç.Ç isimli kadının bulunduğu daireyi, kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi.

M.B. olay yerinden kaçarken ev yandı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Bu sırada uyuyan Ç.Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark ederek balkondan atlayarak kurtuldu.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.B.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.