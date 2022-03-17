Eskişehir'de fabrikadaki gaz sızıntısı 34 işçiyi zehirledi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

GAZ SIZINTISI 34 İŞÇİYİ ZEHİRLEDİ

Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İşçilerden 31’i, ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edilirken, servise alınan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor.

İşçileri zehirleyen gazı belirlemek için çalışma başlatan ekipler, fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmur suyuyla birlikte rögarına indiğini ve biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.