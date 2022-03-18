Eskişehir'de fuhşa yönelik eş zamanlı baskın: 7 gözaltı
Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama ile yer temini suçlarına yönelik baskın gerçekleştiren ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.
TÜRKİYE 18.03.2022, 15:50
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş çetelerini tek tek çökertiyor.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama ile yer temini’ suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Savcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4’ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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