Eskişehir’de kolonya içen kişi öldü
Alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 25.07.2021, 11:25
skişehir’in Alpu ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Remzi Y., alkol bulamadığı için evdeki kolonyayı içti.
İçtiği kolonya sonucu zehirlenen Remzi Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi bulunan Remzi Y, yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
Burada yaşam mücadelesini kaybeden Remzi Y.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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