Eskişehir’de silahla 2 kişiyi rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde öğle saatlerinde, bir süreden beridir elindeki silahla dolaşan ve çevresindeki insanlara rahatsızlık verdiği için şikayet edilen 22 yaşındaki Sebahattin Yenigün, komşusundan aracını kendisine vermesini istedi.

Komşusu, silahı olan saldırgana otomobilini vermek zorunda kaldı.

Araca akaryakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna giden Sebahattin Yenigün, burada görevli pompacı Halit Aladağ’ı rehin alarak ilçeden ayrıldı.

Polis ve jandarma tarafından takibe alınan saldırgan, aracıyla ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi’nde durduruldu.

Bu sırada saldırgan başka bir vatandaşı da rehin aldı.

REHİNELERE ATEŞ AÇTI

Jandarma Komando Bölüğü, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş şubeleri ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda kolluk kuvveti, Sebahattin Yenigün’ün çevresini sardı.

Polisin bütün çabasına rağmen silah ve bıçağını bırakmayan ve ikna olmayan Sebahattin Yenigün’ün rehinelere açtığı ateş sonucu, Mesudiye Mahallesi’nde rehin alınan İrfan Poltara ayağından vurularak yaralandı.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları fayda vermeyince saldırgan, jandarma ekiplerinin açtığı ateşle etkisiz hale getirildi ve yaralı olarak yakalandı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden saldırgan ile yaralı vatandaş Şehir Hastanesi’ni kaldırılarak tedavi altına alındı.