Esnaf baba ve oğlu testereli saldırıya uğradı

İstanbul Pendik'teki bir hurdacı dükkanından alışveriş yapmak isteyen 3 şahıs ile iş yeri sahibi baba ve oğul arasında, fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP TESTEREYLE SALDIRDI

Şahıslar kavganın büyümesi üzerine olay yerine arkadaşlarını da çağırınca 4 kişi daha hurdacı dükkanına geldi. Saldırganlar, dükkanda bulunan bıçak ve testere ile baba ve oğluna saldırdı. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

"BAYGIN HALDE KANLAR İÇİNDE YATIYORDU"

Olaya tanık olan Beytullah Güldane, "Yoldan bir baktık kavga var. Adam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla. Ambulansı falan aradım. Polisi aradım gelsinler diye. Ondan sonra adamlar bizim üzerimize geleceği için biz de korktuk. Testere ile saldırdılar. Bıçakla saldırdılar. Sopayla saldırdılar. Silah vardı.” dedi.

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