Esnaf, elektrik onarım ekibine döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde, bakım ve onarım çalışmaları için elektrik kesintisi uygulandı.

Caddede çalışma yapan elektrik dağıtım şirketi ekibi ile elektrik olmadığı için dükkanının kepengini açamadığını söyleyen bir esnaf arasında, saat 11.00 sıralarında tartışma çıktı.

Esnaf, “Elektrik verin, dükkanın kepengini açayım sonra kesersiniz.” dese de onarım ekibi bunun mümkün olmadığını söyledi.

2 KİŞİ DÖNER BIÇAĞI ALDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Kavga sırasında koşarak dönerciye giren iki kişi, döner bıçağı alarak geldi.

BAŞINDAN YARALDI

Elinde döner bıçağı ile gelen bir kişiyi çevredeki diğer esnaf tutmaya çalıştı.

Diğer kişi ise elindeki döner bıçağı ile yere düşen elektrik bakım ve onarım görevlisine vurdu.

Görevli, döner bıçağı ile başından yaralandı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, esnaf ile elektrik bakım onarım görevlileri arasında tartışma çıktığı, tarafların tekme tokat kavga ettiği anların yanı sıra, iki kişinin koşarak dönerciye girdiği ve ellerinde döner bıçakları ile döndüğü görüldü.

Kavga sırasında yere düşen görevliye döner bıçağı ile vuran esnaf da görüntülere yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan elektrik bakım onarım görevlisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Döner bıçağı ile saldıran iki kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.