Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı

Olay, geçtiğimiz gün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen Mitat E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnafa, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnaları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaf dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.