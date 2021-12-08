Esnafın yakalayıp elektrik kablosuyla bağladığı şüpheli suç makinesi çıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnaftan komisyon parası alarak dolandıran ve ardından esnaf tarafından yakalanıp el ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 20’nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenilen dolandırıcının, jandarma tarafından cezaevine götürüldüğü sırada bile karakola farklı mağdurların şikayetçi olmaya geldiği ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz gün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen Mitat E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnafa, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan Mitat E., esnaları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnafsa jandarmaya giderek Mitat E. hakkında şikayetçi oldu. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. Mitat E.'yi yakalamak için tüm esnaf dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.
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