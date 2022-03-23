Et ve Süt Kurumu: Çok uzun kuyruklar oluşuyordu zam yaptık

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı aldı.

Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı.

Piyasadaki fiyatları da yukarı çekmesi beklenen zam ise tepkilere sebep oldu.

Tepkilerin ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'dan, konuya ilişkin açıklama geldi.

"FİYATLAR ÇOK DÜŞÜKTÜ, KUYRUKLAR OLUŞUYORDU"

Kurumdaki fiyatların piyasanın yüzde 66 daha altında olduğunu belirten Osman Uzun, şunları söyledi:

"Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık.

"56 LİRADAN KIYMA SATMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş, bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi."

"ALIM FİYATINDA DA ARTIŞ GEREKİYOR"

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Osman Uzun, açıklamasını, "Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem Sayın Bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.