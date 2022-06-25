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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için ara vermeden devam eden çalışmalar neticesinde hükümet, kentsel dönüşüm kredilerinin üst limitini iki katına çıkarma kararı aldı. Böylelikle güçlendirme tutarı 80 bin liradan 160 bin liraya, dönüşüm tutarı ise 200 bin liradan 400 bin liraya yükseldi.

TÜRKİYE 25.06.2022, 12:36
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!

Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle emlak sektöründe sıklıkla yapılması istenen kentsel dönüşüm için hükümetten beklenen hamle geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, faiz destekli kentsel dönüşüm kredilerinin üst limitinin iki katına çıkarılması kararı alındı. Bu kararla birlikte, güçlendirme için verilen kredi tutarı 80 bin liradan 160'a, dönüşüm için verilen kredi tutarı ise 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.

GÜÇLENDİRME LİMİTİ 160, DÖNÜŞTÜRME LİMİTİ 400 BİN LİRAYA ÇIKARILDI 

Ülke genelinde bulunan 6,5 milyon riskli yapı için harekete geçen devlet yetkilileri yeni bir hamle yaparak evini dönüştürmek veya güçlendirmek isteyen vatandaşlar için verilen ucuz maliyetli kredi desteğini iki katına çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 80 bin liradan 160 bin TL'ye, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredilerinde ise 200 bin liradan 400 bin TL'ye yükseltildi.

"DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZ KAZANACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin olarak, "Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız" ifadelerini kullandı. Piyasa koşullarının değerlendirilmesiyle yeni tutarlar belirlediklerini vurgulayan Kurum, düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağının altını çizdi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon TL'den 2 milyon liraya çıkarıldı. Bakanlık, krediye yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl oluyor. Ayrıca kredinin 2 yıl anapara ödemesiz dönemi de bulunuyor. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyorken bu süre de 2 yıla çıkarıldı.

"DEPREMZEDELER ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, artan inşaat maliyetleri nedeniyle 200 bin liralık kredinin miktarının düşük kaldığını ve kredi limitlerinin bu sebeple artırıldığını belirterek, "Deprem, sel gibi afet olan yerlerde zamanaşımı süresinin 1 yıl olması nedeniyle sıkıntıya düşenler vardı. İzmir'deki depremzedeler arayıp teşekkür ettiler" dedi. Ayrıca Bakanlık tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL'nin üzerinde faiz desteği sağladı.

VATANDAŞ 139 BİN LİRA KARDA

Vakıfbank'ın kentsel dönüşüm kredisi oranı 120 ay vadede yüzde 1.29. Hükümetin faiz desteği ile oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya geriliyor. Yani 400 bin liralık kredi çeken vatandaş yüzde 1.29'dan kredi kullandığında aylık 6 bin 571 lira ödeyecek. Bakanlığın desteğiyle faiz yüzde 0.88'e inince vatandaşın taksidi de 5 bin 410 lira oluyor. Böylece 139 bin 276 lira vatandaşın cebine kalıyor.

YARARLANABİLECEK KİŞİLER

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri. Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi. Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyenler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kentsel dönüşüm kapsamında verdiği destekleri şöyle: Riskli yapıda maliklere aylık, kiracılara defaten kira yardımı yapılıyor. Tutar illere göre değişirken İstanbul'da 1.500 liraya kadar çıkıyor. Yardım riskli yapıda 18 ay, riskli alanda 48 aya kadar sürüyor. Vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor. Tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor. Bakanlık kullanılan kredilere yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden faydalananlar da kira yardımından faydalanamıyor.

#kentsel #Ev #Hükümet
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