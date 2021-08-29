Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
Mersin'in merkez Mezitli'deki bir apartman dairesine giren yılan, ev sahiplerini paniğe uğrattı. Önce yılanı kendileri çıkarmak isteyen ev sahipleri, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Ekipler, 2 metrelik yılanı bidon içerisinde kontrol altına aldı.
TÜRKİYE 29.08.2021, 10:32
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da toprak üstüne çıkmaya başladı. Mersin'deki bir eve giren yılan, ev halkını büyük paniğe uğrattı.
BİDONUN İÇERİSİNE KONULDU
Mezitli'deki apartman dairesinde ev sahipleri tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Davultepe Mahallesi'nde ikametlerine giren yaklaşık 2 metrelik yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp bir bidon içine koydu. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
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