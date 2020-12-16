Evde kumar oynadılar cezadan kaçamadılar

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma sorumluluk bölgesindeki bir evde tespit edilen 26 kişinin kumar oynarken yakalandığını açıkladı.

Konunun gereğinin yapıldığını kaydeden Sonel, "Ayrıca 26 kişiye de COVID-19'a karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 81 bin 900 lira para cezası verdik" açıklamasında bulundu.