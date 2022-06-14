Evden kaçan kardeşleri otele yerleştirdi, dayak yedi

İstanbul’da yaşayan S.K., evi terk eden iki kızının kendilerine iş vaadinde bulunan D.T. tarafından Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir otele yerleştirildiğini belirledi.

Yanına oğlu F.K.'yi de alan S.K., 8 Haziran gecesi geç saatte otele giderek kızlarını eve götürmek için beklemeye başladı.

Otelden çıkan iki kadın, yakınlarını görünce kaçmak istedi.

Sürükleyip götürdüler

S.K., oğlu F.K. ve iki yakınları, iki genç kadını sürükleyip, zorla hafif ticari araca bindirdi.

İki kadının otelden sürüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otele yerleştireni de buldular

Bununla da kalmayan baba ile oğlu, kızlarını memleketleri Adıyaman'a gönderdikten sonra onları otele yerleştiren kişiyi tespit etti.

S.K., kızlarını kandırdığını öne sürdüğü D.T.'yi Avcılar'daki bir AVM'nin önünde buldu.

Başakşehir’e götürüp dövdüler

D.T.'nin, baba ile oğlu tarafından araca bindirilip Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'nde götürülüp dövüldüğü ileri sürüldü.

D.T., baba ile oğlundan şikayetçi oldu.

‘Kızlarımızı kandırdı’

Şikayetin ardından harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların sürüklenerek götürüldüğü güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler çok geçmeden baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Baba S.K. de, kendilerini şikayet eden D.T.'den kızlarını kandırdığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

2 genç kadın aranıyor

İşlemlerinin ardından Küçükçekmece adliyesine sevk edilen baba S.K. ile oğlu F.K. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, ifadelerine başvurmak için iki genç kadına ulaşılmaya çalışıyor.