Eve bir daha dönemedi! Feci traktör kazası

Dün gece saatlerinde Seben ilçesine bağlı Susuz köyünde meydana gelen olayda, köyde yaşayan Ahmet Erişmiş, traktörüyle bahçesinde çalışmaya gittikten sonra eve dönmedi. Uzun süre haber alamayan yakınları Ahmet Erişmiş'i aramaya çıktı. Erişmiş'i bahçe güzergahında arayan yakınları, yol kenarına devrilen bir traktör olduğunu fark etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gidenler, Ahmet Erişmiş'in devrilen traktörün altında kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erişmiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Erişmiş'in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.