Eve döndüğünde kendini asan kocasını buldu!

İzmir'de dün saat 17.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Mesut Şak eşinin evde olmadığı ve oğlunun uyuduğu sırada evinin garajına kendini iple astı.

KARISI BULDU

Eve dönen eşi Hatice Şak eşini görünce bağırmaya başladı. Annesinin sesini duyunca panikleyen ve dışarı çıkan Gökhan Şak, eline aldığı baltayla ipi keserek babasını yere indirdi.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mesut Şak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.