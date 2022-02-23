Evi basıp kaynanasının komşunu rehin aldı!
Aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin yaşadığı daireye gelen ve kapının açılmamasıyla üst kattaki komşuyu silahla rehin alan Tugay Adak, özel harekat müdahalesiyle yakalandı.
TÜRKİYE 23.02.2022, 15:45
Husumet yaşadığı eşinin ailesiyle görüşmek için şehir dışından İstanbul'a gelen Tugay Adak, kayınvalidesinin Şişli'deki evine giderek kapıyı çaldı.
Kapının açılmaması üzerine öfkelenen Tugay Adaki silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı ikna etmeye çalıştı.
ÖZEL HAREKAT VURARAK YAKALADI
İkna çabaları sonuç vermeyince devreye özel harekat girdi. Ekipler, saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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