Evin her yerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze Kadıllı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada konsol ve kuzine sobası ile depodaki duvarın içerisindeki bölüme konulan valizden toplam 7 kilo 78 gram esrar çıktı.

Evde 1 ruhsatsız tabanca, 2 fişek metamfetamin ve 1 adet terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri, E.E. ve H.D.'yi gözaltına aldı. H.D. serbest bırakıldı, E.E. ise tutuklandı.