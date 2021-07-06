Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı

Yeşilova ilçesi Bedirli köyünde E.Ö. isimli şahsa ait evden 1 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet fırın, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Daha sonra E.Ö., durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi.

POLİS EKİPLERİ DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Yeşilova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamanlı Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemi üzerinden inceleme başlattı. Yapılan PTS incelemesinde kamyonet cinsi bir aracın arka kısmında beyaz eşya taşındığı tespit edilince jandarma ekipleri, kamyonet sahibine ulaştı. Araç sahibi M.A. isimli şahsın beyanı ve teşhisi doğrultusunda şüphelinin, mağdur ev sahibi E.Ö.'nün yeğeni V.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İL DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Yapılan araştırma ve detaylı çalışmalar neticesinde şüpheli V.D., Denizli'ye kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan V.D., tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.