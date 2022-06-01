Evini ateşe veren koca öldü, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesi Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Sancar (37), saat 05.00 sıralarında iddiaya göre, kolonya dökerek, 2 katlı binanın üst katındaki evini ateşe verdi.

Alevler, kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin büyük mücadelesi

Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da içeride kalan İbrahim Sancar, eşi Zeliha Sancar (39), çocukları Kader Sancar (6) ve Fırat Sancar'ın (3) kurtarılması için çaba sarf etti.

Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan aile üyeleri, çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Psikolojik sorunları çıktı

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Sancar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk müdahalelerinin ardından hayati tehlikesi süren Zeliha Sancar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne; 2 çocuğu ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.