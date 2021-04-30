Evini ateşe verip kendini cam parçasıyla kesti
Henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verip, kendini cam parçaları ile yaralayan şahıs, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 4'üncü Caddedeki müstakil evde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan Ziya Ç, kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahale etmek istediği evden ayrılmayan genç, balkona çıkarak ekiplere direndi, elindeki cam parçaları ile de kendine zarar verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından polis ekipleri, ikna olmayan Ziya Ç'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.
KENDİNİ YARALAYAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunun çeşitli bölgelerini yaralayan Ziya Ç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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