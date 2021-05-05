Evinin bahçesinde ölü bulundu!
Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen bilgisayar teknikeri, evinin bahçesinde ölü bulundu. Çevredeki vatandaşların ihrabı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerine devam ederken, şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.
TÜRKİYE 05.05.2021, 13:01
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe kısmında gerçekleşen olayda, çevre sakinleri binanın bahçesinde bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bilgisayar teknikerliği yaptığı öğrenilen Şen'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu bilgisine ulaşılırken intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin netleşmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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