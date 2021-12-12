Evinin balkonundan silahla kiracısını vurdu
Bursa'da, İ.K. (41), evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye (30), balkondan tabancayla ateş etti.
TÜRKİYE 12.12.2021, 22:11
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.
Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.’ye ateş etti.
BALKONDAN ÇIKIP KİRACISINI VURDU
Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı.
Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., ‘kasten adam yaralama’ ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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