Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan eyleme bir aile daha katıldı. Kars'tan Diyarbakır'a giden Nazime Toptaş, 2016'da İstanbul'dan kaçırılan oğlu Ali için oturma eylemine başladı.

Evlat nöbetine katılan aile sayısı 231'e yükseldi.