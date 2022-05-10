Evlenecek gençleri kiralık ev vaadiyle dolandıran 3 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, evlilik arifesinde olan Beytullah Buğra ve Hasan Çelikten, internet sitesi üzerinden tanıştıkları Emlakçı Osman K., tarafından dolandırıldı.

Farklı zamanlarda çiftlere aynı evi gösteren Osman K., daireyi beğenen Buğra çiftinden 12 bin lira, Çelikten’den ise 12 bin 750 lira alarak kontrat imzaladı.

Anlaşmanın ardından Ozan Osman K. komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.’nin hesabına atılmasını istedi.

Parayı Ulaş K.’nın hesabına atan çiftler düğünlerine az bir zaman kala taşınmak istediklerinde emlakçı tarafından tadilat gibi birçok bahane ile oyalanmaya başladılar.

Bir süre sonra eve bakmaya nişanlıysa gelen Beytullah Buğra, Hasan Çelikten ve nişanlısının emlakçıyla tartıştığını görünce gerçek ortaya çıktı.

Devreye polis ekipleri girdi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Osman K., polislerin yanında çiftlere mağduriyetlerini gidereceğine ve hesaplarına 5 bin lira mağduriyet parası ekleyip göndereceğine dair söz verdi.

Daha sonra çiftler emlakçıya ulaşamadığı için savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan evlerin sahibi Hülya Ç., ve kardeş olan Ulaş K., ile Ozan Osman K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Haklarında 10 ayrı dolandırıcılık suçu olduğu ortaya çıktı Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan Hülya Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

“Sözleşmeyi yaparken ev sahibiyle görüştürmedi”

Emlakçı tarafından 12 bin 750 TL dolandırılan Beytullah Buğra, şu ifadeleri kullandı:

“Başımıza kötü bir olay geldi. Biz yeni evlenmek üzereyiz. Nişanlımla beraber ilanlardan daire bakıyorduk. Daireyi bulduğumuzda bir emlakçıyla görüştük. Emlakçıyla haberleştik yolda farklı bir kişinin daireyi göstereceğini söyledi. Daireyi göstermek için Ozan K. bizi dolandıran adam daireye getirip bizi gezdirdi. O arda daireye bakmaya farklı kişilerde gelmişti. Daireyi gezdikten sonra tutulmasın diye sözleşmeyi yaparken ev sahibiyle görüştürmedi. Ben hallediyorum her şeyi bütün yetkilerim var dedi. Emlakçı ben sizi ev sahibine daha sonra göstereceğim diye oyaladı ama göstermedi.

“Yakın zamanda da düğünümüz var evsiz açıkta kaldık”

Sözleşmeyi yaptıktan sonra kardeşi Ulaş K.’nin hesabına bütün parayı gönderdik. Şubat ayından beri bizi oyaladı. Yakın zamanda da düğünümüz var evsiz açıkta kaldık. Çeşitli sebeplerle bizi oyaladı ve en son artık paramızı istediğimizde de burada münakaşa yaşadık polisler de geldi. Paramızı göndereceğini söyledi. Sizi mağdur etmeyeceğim dedi. Ondan sonra da piyasadan kayboldu. Aldığımız bilgilere göre de intihar etmiş şuan hastanedeymiş.

“Ev sahipleri adı altındaki kişilerin bilgileri tamamen yalan yanlış bilgilerle doldurulmuştu”

Biz gerekli mercilere başvuruyu yaptık. Savcılıktan soruşturmayı başlattık. Karakolda ifademizi de verdik. Bizden iki depozito bir kira birde emlakçı komisyonu olmak üzere 12 bin 750 TL aldı. Cumartesi günü buraya geldiğimizde başka bir çiftin işlemlerinde de sıkıntı olduğunu gördük. Bizim kira kontratındaki ev sahipleri adı altındaki kişilerin bilgileri tamamen yalan yanlış bilgilerle doldurulmuştu. Onların haberi büyük bir ihtimalle yok çünkü öyle kişiler yok. Benim inandığıma göre TC kimlik numaraları bile yanlış. Bütün belgeleri kopyalarıyla karakola savcılığa ilettik."

“Anahtarı bugün vereceğim, yarın vereceğim, tadilat var diye diye bizi iki hafta boyunca oyaladı”

Hasan Çelikten ise yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“İnternet sitesinden bir tane ev bulduk. Sonra emlakçıyı aradık. Emlakçı başka bir emlakçıya yönlendirdi. O emlakçı burada bulunan 7. Kat 42 numaralı daireye getirdi. Biz daireyi görüp beğendik ve anlaşmak istediğimizi söyledik. Nişanlım emlakçı ile birlikte ofisine geçti. Kaşeli ve imzalı şekilde sözleşme yaptılar. Sözleşmeyi yaptıktan sonra anahtarı vermedi bize. Söyleşmeyi yaptıktan sonra bizden iki kira bir depozito istedi. İki kira bir depozito bedeli toplam 12 bin lira hesabına aktardık. Hesapta kendi hesabı değil şahısın adı Ozan Osman K., kardeşi Ulaş K. adına cumartesi günü 12 bin TL EFT gönderdim. EFT’yi bu gün gönderdikten sonra anahtarı bugün vereceğim, yarın vereceğim, tadilat var diye diye bizi iki hafta boyunca oyaladı. O iki hafta boyunca biz de ev bakmadık.

“Düğünümüz var çok mağdur durumdayız”

Mayıs ayında da düğünümüz var çok mağdur durumdayız. Ev arıyoruz hala. Geçen hafta cumartesi günü buraya geldik evin durumunu görmeye. Bize evi su bastığını söyledi fakat evi kesinlikle göstermedi. Beşinci katta Hülya denen bir şahıs var. O şahısın yanına çıktığımızda ev sahibi benim akrabam Almanya’da şuan kesinlikle evi kiralamak istemiyor şeklinde konuştu. Buna istinaden bizde o zaman bizim gönderdiğimiz parayı bize gönder dedik. Onu da pazartesi mağduriyet parasıyla birlikte ben sizin hesabınıza göndereceğim dedi. Biz göndermeyeceğini anladık zaten. Anladığımız için polisi aradık polis geldi.

“Bu parayı almamızın hiçbir imkanı yokmuş gibi gözüküyor”

Ozan da polislerin önünde parayı göndereceğine dair tekrar söz verdi ama göndermedi. Ondan sonra pazartesi atacaktı parayı atmadı. Salı oldu çarşamba oldu atmadı. Kendisine de ulaşamıyoruz şu an bütün telefonları kapalı. Bugün savcılığa gidip gerekli mercilere şikayette bulunduk. Oradan karakola geçip ifademizi verdik. Şu an bu parayı almamızın hiçbir imkanı yokmuş gibi gözüküyor.

“Sürekli savcılığa gidiyormuş takipsizlik kararı çıkıyormuş”

Bu şahıs 1 yıldır dolandırıcılık yapıyormuş. Sürekli savcılığa gidiyormuş takipsizlik kararı çıkıyormuş. Ben bu cesareti nereden bulduğunu da anlayamıyorum. Kendi kaşesi imzası her şeyi burada.”