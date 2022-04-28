Evlilik teklifini kabul etmeyince öldürmek istedi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Günay Erbay (48), eski erkek arkadaşı Hayri Karaman (48) tarafından silahla rehin alındı.

25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde başına silah dayanan kadını görenler polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Hayri Karaman'ı silahını atması için uyardı.

Tetiği çekti, ateş almadı

Uyarıları dikkate almayan Karaman, kadının başına dayadığı silahın tetiğini çekti.

Silahın ateş almaması üzerine polis ekibi Karaman'ı etkisiz hale getirdi.

Evlilik teklifini kabul etmedi diye öldürmeye kalktı

Polis tarafından kurtarılan Günay Erbay, Hayri Karaman ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediği anlattı.

Erbay, kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayetçi olduktan sonra uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

Silahının şarjörü doluydu

Saldırgan silahıyla birlikte Küçükçekmece Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edildi.

DHA’nın haberine göre Karaman'ın silahının şarjörünün dolu olduğu belirtildi.