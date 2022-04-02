Evlilik vaadiyle dolandırdı, 5 yıl hapse çarptırıldı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda, kendisini Sedat Akça olarak tanıtan sanık Cafer K, sosyal medya üzerinden tanıştığı F.Ş’yi evlenme vaadiyle kandırarak 25 bin TL parasını aldı.

Parayı verdikten sonra şüpheliye hiçbir yerden ulaşamayan F.Ş. ise Cafer K’dan şikayetçi oldu.

“Annesi diye başka bir kadınla tanıştırdı”

Şüphelinin parayı aldıktan sonra kendisinden uzaklaştığını kaydeden mağdur F.Ş, "Cafer’le sosyal medya üzerinden tanıştık. Bana adının Sedat Akça olduğunu ve bir bakanlıkta memur olduğunu söyledi. Bekar olduğunu söyleyince kendisiyle görüşmeye başladık. Hatta bir alışveriş merkezinde annesi dediği bir şahısla tanıştırdı. Niyetim ciddi olduğu için görüşmemiz devam etti. Bir süre sonra çok uygun bir ev var onu alalım diye beni sıkıştırdı. Evi beraber gezdik hatta. Sonra bende ne kadar para olduğunu sordu. Ben de 25 bin TL olduğunu belirterek bu parayı kendisine verdim. Parayı aldıktan sonra benimle mesafeli konuşmaya başladı. Dolandırıldığıma ihtimal vermedim. Kendisinden paramı isteyince de beni engelledi" dedi.

Sanığın mağdura yaklaşımı nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirildi

Suçlamaları kabul etmeyen Cafer K. ise evli olmasına rağmen mağdurla görüştüğünü ve bahse konu olan parayı asla almadığını iddia etti. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Cafer K'ya ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası ve 40 bin TL adli para cezası verildi.

Mahkeme verdiği kararda sanığın kendisini bir bakanlıkta devlet memuru olarak tanıtmasına ilişkin, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçunun oluştuğunu, ayrıca sanığın başka bir isimle mağdura yaklaşımını ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ olarak değerlendirdi.