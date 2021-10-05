Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı, yaptığı açıklamada, "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir." dedi.

'Sahil Rüzgarı 2' operasyonları başladı

Çataklı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bugün sabah saatleri itibariyle 'Sahil Rüzgarı 2' operasyonlarına başladık 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek.