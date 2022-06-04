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EYT için 5 adımlı rota

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formüller aranırken; hükümet yetkilileri 5 adımlı bir rota çizdi. Buna göre şartlar, kimlerin yararlanacağı ve mali boyut belirlenecek, sonra da Meclis’e gelecek.

TÜRKİYE 04.06.2022, 17:03
EYT için 5 adımlı rota

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son araştırmalar yapılıyor...

Temmuz zammı döneminin yaklaşması ile hız kazanan çalışmalarda 5 adım belirlendi ve buna göre bir rota oluşturuldu.

Ekonomiye yük getirmeyecek

Hükümet, ekonomiye zorlayıcı bir yük getirmeyecek, sosyal faydası olacak kademeli bir model oluşturmak istiyor.

EYT için çizilen 5 adımlı rotada, kimlerin yararlanacağı, emeklilik için şartlar, mali boyut, uygulama usulleri ve Meclis çalışmaları bulunuyor.

1. Adım: Kimler yararlanacak

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak.

Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkmış olacak.

EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var.

Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor.

Bütün bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek.

EYT için 5 adımlı rota #1

2. Adım: Emeklilik için şartlar

Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor.

Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.

Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek.

3. Adım: Mali boyut

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sayısı belirlendikten sonra kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkarılacak.

4. Adım: Uygulama usulleri

Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor.

Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor.

5. Adım: Meclis’e sunulacak

Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması, bir taslak metnin oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi gerekiyor.

#Emeklilikte yaşa takılanlar #EYT #rota #Hükümet
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