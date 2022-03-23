Eyüpsultan'da kardeş, ağabeyini öldürdü

Dün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir eve ihbar üzerine giden polis ekipleri, Abdurrahman Ekinci'nin (46) bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ

Polis, evde bulunan kardeş Mehmet H. E. (36) ile ölen kişinin eşi Bedia E.(38) ve 14 yaşındaki oğlu M.E.’yi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Mehmet E.'nin, ağabeyini öldürdüğü tespit edildi.

“ÇOCUĞUNU DÖVMEYE BAŞLADI”

Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde “Ağabeyimle birlikte aynı evde kalıyorduk. Olay günü ağabeyim önce çocuğunu dövmeye başladı. Daha sonra eşine yönelerek onu da darbetmeye başladı. Bunun üzerine dayanamayıp araya girdim. Onu tutmaya çalışırken bana da bıçak çekerek saldırdı. Boğuşma sırasında bıçağı yere düşürünce elime alıp kendimi korumaya çalıştım.” dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste yapılan sorgusunun ardından şüpheli Mehmet H.E. ile Bedia E. Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, 14 yaşındaki M.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi.