F-16'nın sınırlarını aşan manevra!
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirmeyi başardı.
TÜRKİYE 21.05.2022, 17:08
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, çok sayıda farklı manevrayı 11 yıldır başarıyla icra ediyor.
SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ile Binbaşı Murat Bakıcı, uzun süren çalışmalar sonrasında "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı.
F-16 savaş uçağıyla bugüne kadar 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştiren Pilot Binbaşı Emre Mert Türk milletinin gücünü, kudretini, Türk pilotlarının kabiliyetlerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.
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