Fabrika çatısında namaz kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ağaç İşleri Mobilya Sanayi’nde bulunan 5 katlı bir fabrikada ilginç anlar yaşandı.

Kimliği belirsiz bir kişi, fabrikanın çatısına çıkarak tehlikeye aldırış etmeden namaz kıldı.

Adamın o anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.