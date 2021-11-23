Fabrika işçisini öldüresiye darp edip, kendi sosyal medya hesabından canlı yayınladılar

Olay, Şubat ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güriş Holding'e bağlı Omtaş fabrikasında işçi olarak çalışan Hasan Özgenç, arkadaşlarıyla sohbet ederken fabrikanın idari amiri olduğunu ileri sürdüğü bir kişi hakkında konuştu.

Bu konuşmadan 2 gün sonra Özgenç, tanıdığı bir isim ile birlikte Eskihisar Feribot Yolu'na gitti. Burada bir süre sohbet ettiği şahıs, kendisine bir anda tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Saldırının ardından yüzü kan içerisinde kalan Özgenç'in telefonunu alan şahıs, sosyal medya hesabına girerek canlı yayın yapmaya başladı.

O anları kayda alan şahıs, binlerce kişinin erişebileceği hesaptan Özgenç'e özür dileterek, kendisine küfür etmesini ve çalıştığı fabrikadan istifa etmesini istedi. Özgenç de kendisinden istenen şeyi yaptı. Şahıs daha sonra canlı yayını kapattığını düşünerek, Özgenç'e hakaret ve küfür etmeye devam ederek, darp etme sebebini söyledi. Daha sonra şahsın sosyal medyadan canlı yayını silmesine rağmen, yayını izleyen Özgenç'in yakınları, o anları kayda aldı.

İçeride tazminatı olduğu için aylarca fabrikada çalışmak zorunda kalan Özgenç, daha sonra bir bahaneyle tazminatsız olarak işten atıldı. Özgenç, kendisini feci şekilde darp eden şahsın ve bu şahsı azmettiren kişilerin adalet önünde hesap vermesini istiyor.

“Darptan sonra zorla telefonumu alarak sosyal medya hesabımdan canlı yayın yaptı”

Yaşadığı feci olayı anlatan Hasan Özgenç, “Fabrikada görüştüğümüz arkadaşlarımızla ‘M.A.'yı buradan göndermişler' diye bir konuşma geçmişti. Bu konuşmayı fabrika sendika temsilcisi olan Sefa Aksöz'e söylüyorlar. Sefa Aksöz de onun adamı olduğu için, aynı zamanda sendikanın temsilcisi olduğu için bunu anlatıyor. Artık nasıl anlattığını bilemiyorum. 2 gün sonra 8 Şubat günü daha önceden fabrikada çalışan Ahmet Serdar Tabakoğlu isimli şahıs beni arayarak ‘Memleketten bir arkadaşımız gelecek, senin yanında birkaç gün kalmasının bir sakıncası var mı?' diye söyledi. Ben de bir sakıncası olmayacağını söyledim. Bu konuyla ilgili Pazartesi günü 18.00 sularında evime geldi. Biraz çay içtikten sonra bana ‘Eskihisar'a gidelim, biraz dolanalım, hem arkadaş gelmek üzere, otobüsten onu alalım' diyerek beni Eskihisar Feribot Yolu'na götürdü. Orada dışarıya çıktık, konuşurken sol gözümün üzerine 3-4 tane yumruk vurmaya başladı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Sonra tekrar vurmaya devam etti. Arkadaşımdı, kendisini tanıdığım, bildiğim bir vatandaştı. Hem de aynı memleketliyiz. Burada beni yumrukladıktan sonra ‘Sen M.A. ağabeyim hakkında laf söylüyormuşsun, bizim kulağımıza geldi, sen neden böyle yapıyorsun, biz senden beklemiyorduk. Sen Mehmet ağabeye karşı çok büyük ayıp ettin' deyip, sonra tekrar tekme, tokat, yumruk beni darp etti. Bu darptan sonra da zorla telefonumu alarak kendi sosyal medya hesabımdan canlı yayın yaptı. Canlı yayında da ‘Büyüklerinden özür dileyeceksin, Omtaş'tan istifa edeceksin' dedi. Canlı yayında da kendi sesi çıkmış zaten. Bu olaydan sonra da telefonu kapattığını zannederek M.A. ile ilgili laflar, sözler etmiştir. Canlı yayın bittikten sonra beni o halde gören sosyal medya hesabımdaki kişiler hemen beni arıyorlar, polisi arıyorlar. O günden sonra beni ölümle defalarca tehdit etti” dedi.