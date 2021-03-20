Fabrika yangınında 200 güvercin telef oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan, süt ve süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatı kısmını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇATIDA BESLENEN 200 GÜVERCİN TELEF OLDU

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, fabrikadaki yaklaşık 200 güvercinin telef olduğu belirlendi.

GÜVERCİNLER İÇİN YAKILAN MUM, YANGINA NEDEN OLDU

Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının fabrika sahibinin çatı kısmında beslediği güvercinler için yaktığı mumun ahşap malzemeleri tutuşturması neticesinde çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.