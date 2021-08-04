Fahrettin Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Altun, açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD’den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşıladıklarını ifade etti.

Bölgedeki koşullar ve Türkiye'nin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrının asla kabul edilemeyeceğini belirten Altun, "Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.