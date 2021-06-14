Fahrettin Koca: Bugün 750 bin kişi aşılanacak

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." dedi.

Dün sabah COVID-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar randevu sistemine dâhil edilmişti

Sağlık Bakanlığının saat verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 34 milyon doza yakın COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye toplam uygulanan aşı miktarına göre dünyada 10. sırada bulunuyor.

Vaka sayısı da 6 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığının dün akşam vakitlerinde açıkladığı verilere göre, 24 saatte 214 bin 957 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.