Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda sağlık çalışanlarına yeni müjdeler vermişti.

Bu müjdelerden biri de malpraktis davalarına yönelikti.

Sağlık çalışanlarına açılarak haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine yönelik yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'na sunuldu.

Komisyona sunulan teklif, olduğu gibi kabul edildi. Müjdeli haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından açıklandı.

TAZMİNATI DEVLET ÜSTLENECEK

Konuya ilişkin açıklamalarında teşekkür eden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz."

ŞİDDETTE TUTUKLU YARGILANMANIN ÖNÜ AÇILDI

Aynı zamanda kasten yaralama suçlarına yönelik de yapılması beklenen düzenlemede olumlu bir seyir sağlandı.

Sağlık çalışanlarına şiddet durumunda şahısların tutuklu yargılanmasının önünü açacak yasa değişikliği teklifi de komisyondan geçti.

Bakan Koca, konuya ilişkin açıklamasında, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz." dedi.