Fahrettin Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

Tüm dünyayı saran koronavirüsle başarılı bir mücadele sergileyen Türkiye, pandemi tedbirlerinin büyük bir kısmını geride bıraktı.

Vakalardaki yüksek oranda düşüş ile birlikte bugün Bilim Kurulu'nun kararları açıklandı.

Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışındaki kapalı alanlardan da maske zorunluluğunun kalktığı belirtildi.

"Yüz akıyla atlattık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, süreci yüz akıyla atlattıklarını ve maskesiz hayata geçiş yapıldığı ifade eden açıklamalarda bulundu.

"Okullarda maske mecburiyeti kalktı"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli!" ifadelerini kullandı.