Fakirlere erzak dağıtan adamın motosiklet çalındı
Bir vatandaşın fakirlere erzak dağıttığı motoru, 2 hırsız tarafından gece saatlerinde çalınırken o anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 10.11.2021, 13:21
Bursa'daki Namazgah Mahallesi'nde Berkcan Akcay’ın, ihtiyacı olan ailelere yardım dağıttığı motorsikleti çalındı.
Gece saat 01.40 sıralarında 2 hırsız, kendi motorlarıyla sokağa geldi.
Önce şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inerek, Berkcan Akcay’ın evinin önüne park ettiği motosikletine doğru yöneldi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Kilidi kırarak düz kontak yapan hırsız, motora binerek hızla oradan uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIĞI MOTORU ARTIK YOK
Berkcan Akcay, hayırseverlerin temin ettiği erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullandığı motosikletini çalanlara tepki gösterdi. Akcay, motorunun polis tarafından bir an önce bulunmasını diledi.
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