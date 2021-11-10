Fakirlere erzak dağıtan adamın motosiklet çalındı

Bursa'daki Namazgah Mahallesi'nde Berkcan Akcay’ın, ihtiyacı olan ailelere yardım dağıttığı motorsikleti çalındı.

Gece saat 01.40 sıralarında 2 hırsız, kendi motorlarıyla sokağa geldi.

Önce şüphelilerden biri, geldikleri motosikletten inerek, Berkcan Akcay’ın evinin önüne park ettiği motosikletine doğru yöneldi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Kilidi kırarak düz kontak yapan hırsız, motora binerek hızla oradan uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIĞI MOTORU ARTIK YOK

Berkcan Akcay, hayırseverlerin temin ettiği erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullandığı motosikletini çalanlara tepki gösterdi. Akcay, motorunun polis tarafından bir an önce bulunmasını diledi.