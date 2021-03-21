Fare istilası!
Son yılların en kötü fare istilası, Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde birçok kırsal topluluğu esir aldı. Bereketli bir tahıl hasadının ardından yaşanan fare istilası, çiftçilerin kış için hazırladığı saman balyalarının mahvolması tehdidini de beraberinde getirdi. Öyle ki yerli halk, geceleri etrafta koşturan farelerin hareketiyle zeminin sallandığını ileri sürdü.
Gilgandra kasabasında çekilen bir videoda, bir çiftliğin etrafında cirit atan binlerce kemirgen görülüyor.
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Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) konuşan çiftçi Ron Mckay, "Zemin geceleri etrafta koşturan binlerce farenin hareketiyle sallanıyor" dedi.
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Yerel hastanede en az üç hasta, fareler tarafından ısırıldı ve süpermarketler yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kaldı.
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Kemirgen uzmanı Steve Henry şöyle konuştu: Dolabı her açtığınızda, kilere her gittiğinizde orada farelerin bulunduğunu hayal edebilirsiniz. Dahası, yiyecek kaplarınızı kemiriyorlar, çamaşır dolabınızdaki temiz çarşaflarınızı kirletiyorlar ve geceleri yatağınızın etrafında koşturuyorlar.
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"Avustralya'da fare istilalarına sıkça rastlanıyor. En kötü fare istilası 1993'te yaşanmış; bu olay mahsuller, makineler ve hayvanlar açısından tahminen 96 milyon dolarlık (yaklaşık 694 milyon TL) bir hasara yol açmıştı."
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