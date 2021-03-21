Gilgandra kasabasında çekilen bir videoda, bir çiftliğin etrafında cirit atan binlerce kemirgen görülüyor.

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Avustralya Yayın Kurumu'na (ABC) konuşan çiftçi Ron Mckay, "Zemin geceleri etrafta koşturan binlerce farenin hareketiyle sallanıyor" dedi.

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Yerel hastanede en az üç hasta, fareler tarafından ısırıldı ve süpermarketler yiyecekleri kapalı haznelerde saklamak zorunda kaldı.

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Kemirgen uzmanı Steve Henry şöyle konuştu: Dolabı her açtığınızda, kilere her gittiğinizde orada farelerin bulunduğunu hayal edebilirsiniz. Dahası, yiyecek kaplarınızı kemiriyorlar, çamaşır dolabınızdaki temiz çarşaflarınızı kirletiyorlar ve geceleri yatağınızın etrafında koşturuyorlar.

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"Avustralya'da fare istilalarına sıkça rastlanıyor. En kötü fare istilası 1993'te yaşanmış; bu olay mahsuller, makineler ve hayvanlar açısından tahminen 96 milyon dolarlık (yaklaşık 694 milyon TL) bir hasara yol açmıştı."

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