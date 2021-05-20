Faslı turist Taksim'de çırılçıplak dolaştı
İstanbul Taksim'de uyuşturucu madde etkisinde olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın çırılçıplak soyunarak dolaşmaya başladı. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.
TÜRKİYE 20.05.2021, 11:09
Dün akşam saat 19.30'da Taksim Meydanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.
ÇIPLAK BİR HALDE DOLAŞTI
Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi. Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.
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