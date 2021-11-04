Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Aydın'ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.
TÜRKİYE 04.11.2021, 17:18
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın'ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.
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