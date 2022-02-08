Fatih Dönmez: Isparta'daki faturaların tahsilatı 1 ay ertelendi

Geçtiğimiz günlerde Isparta'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Günlerce elektriksiz kalan vatandaşlar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk andan harekete geçti.

Vatandaşların enerji, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yardım sağlayan Bakanlık, konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, devletin ilk günden itibaren Ispartalıların yanında olduğunun altını çizdi.

"FATURALARIN TAHSİLATINI 1 AY ERTELİYORUZ"

Elektrik faturalarına ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Dönmez, "Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz." dedi.