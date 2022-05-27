Fatih'te 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 18 tutuklama
İstanbul Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 6 kişinin ise yaralandığı çatışmaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.
TÜRKİYE 27.05.2022, 21:47
İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak üzerinde yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralandı.
Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayla ilgili 28 kişi gözaltına alındı. Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamrah Dadaşzade dün hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüphelilerden 18'i tutuklandı.
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