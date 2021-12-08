Fatih'te kuyumcu atölyesi soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul Fatih'te polise başvuran iş adamı C.B., Emin Sinan Mahallesi'ndeki sokak üzerinde bulunan iş yerinde hırsızlık yapıldığını söyleyerek yardım istedi.

Mağdur C.B. gece iş yerine giren kişilerin içeride bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, hırsızların güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

HIRSIZLAR TESPİT EDİLDİ

Hırsızların merdiven boşluğundan binaya girerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Polis hırsızların daha öncede çeşitli suçlardan gözaltına alınan Fuat T.(20) ile Doğan S.(34) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE 12 KEZ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Fuat T.'nin; daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik suçlarından 12 kez gözaltına alındığı belirlendi.

Diğer şüpheli Doğan S.'nin ise hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.