Fatih'te sokaklar karıştı!
İETT otobüsü şoförüyle moto kuryenin arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Öfkeli taraflar güçlükle sakinleştirildi.
TÜRKİYE 23.05.2022, 14:20
İstanbul'un Fatih ilçesinde yol verme kavgası...
Trafikte birbirine giren İETT otobüsü şoförü ile moto kurye sürücüsü ortalığı ayağa kaldırdı.
Çevredekiler ayırdı
Öfkesine yenik düşen kurye, diğer şoförü yere yatırıp yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise yerde çırpınarak direnmeye çalıştı.
Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
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