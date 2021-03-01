Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan şüpheliler adliyede
Kocaeli'de kendilerini telefonda vali ve belediye başkanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şikayetçi olanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bulunuyor.
TÜRKİYE 01.03.2021, 14:24
Kocaeli polisi, lösemili çocukların tedavisini bahane ederek iş insanlarından para istendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin, aradıkları kişilere kendilerini vali, belediye başkanı veya özel kalem müdürü olarak tanıttıkları, 11 kişiden 41 bin lira topladıkları belirlendi.
İstanbul ve Tekirdağ'da 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Fatih Terim'i de dolandırmaya çalıştılar
Zanlılar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi daha dolandırmaya çalıştı. Bu kişilerin durumu fark ederek polise şikayette bulundukları öğrenildi.
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